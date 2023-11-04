Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг худших трансферов в истории «Ливерпуля». Список возглавил защитник Пол Кончески, за которого «Фулхэм» в 2010 году получил € 4,2 млн. Также в пятерку провальных переходов вошел бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин. Рейтинг худших трансферов за всю историю «Ливерпуля» выглядит следующим образом: Воронин перешел в «Ливерпуль» в 2007 году из немецкого «Байера».
Он провел в английском клубе два сезона, проведя 27 матчей и отметившись пятью забитыми мячами. В 2010 году украинец стал игроком московского «Динамо». За бело-голубых нападающий отыграл 80 матчей, забив 22 гола. В московском клубе форвард завершил свою профессиональную карьеру. В октябре 2020 года вошел в тренерский штаб Сандро Шварца. 1 марта 2022 года Воронин покинул клуб и Россию из-за событий на Украине. Ранее украинский футболист признался, что ему стыдно за выступление на российском ТВ
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