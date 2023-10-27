Результаты всех матчей Евролиги 27 октября, турнирная таблица

Во втором игровом дне тура между собой встретились команды со всех уголков Европы.Евролига. Турнирная таблица

Итальянская «Виртус Болонья», испанская «Валенсия» и турецкий «Фенербахче» после пяти сыгранных туров имеют в своём активе лишь по одному поражению. Команды занимают с третьего по пятые места в турнирной таблице Евролиги, уступая лишь двум испанским грандам – мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне».

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