Режиссер самого кассового байопика в истории кино заявил о бесполезности жанра

Британский режиссер Кристофер Нолан, который снял самый кассовый байопик в истории кино, порассуждал о бесполезности жанра. Его цитирует Indie Wire. Нолан объяснил, что не рассматривает свой фильм «Оппенгеймер» как биографический, поскольку он охватывает лишь определенную часть жизни героя. Кинематографист считает, что его картина больше похожа на фильм об ограблениях или юридическую драму. «Именно здесь концепция байопика полностью подводит вас как жанр. Это бесполезный жанр.

Я же люблю работать в полезных жанрах», — сказал он. По его мнению, действительно великие биографические фильмы выходят за рамки навешиваемых ярлыков и рассматриваются публикой как работы в более конкретных жанрах. «Оппенгеймер» Нолана стал самым кассовым байопиком в истории кино.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

«Фильм о Шостаковиче не будет чистым байопиком»Кинорежиссер Алексей Учитель — о тайне творчества, актерской химии, Гергиеве в кино и женщинах-режиссерах Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана Меликов сообщил о провокациях из-за событий в ГазеГлава Дагестана Сергей Меликов заявил о провокациях в регионе из-за событий в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля заявил о вызове посла РФ из-за визита ХАМАС в МосквуМИД Израиля заявил о вызове российского посла из-за визита ХАМАС в Москву Прочитайте больше ⮕

Азар и Жиру считают, что «Золотой мяч» надо отдать Месси«Было бы нелогично не вручить «Золотой мяч» лучшему игроку в истории в год, когда он выиграл чемпионат мира», – заявил Азар, ранее завершивший карьеру. Прочитайте больше ⮕

Эрдоган возложил ответственность за кровопролитие в Газе на ЗападПрезидент Турции Реджеп Эрдоган во время митинга в Стамбуле в аэропорту Ататюрка заявил о том, что ответственность за кровопролитие в Газе несет Запад, а также назвал происходящее в регионе резней Прочитайте больше ⮕

Медведев назвал рептилоидами деятелей на Западе, отменяющих русскую культуруЗаместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в западных странах русофобы пытаются вычеркнуть из истории российскую культуру Прочитайте больше ⮕