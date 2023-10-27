Режим глаза бога: Какие комплексы позволили сбить 24 украинских самолёта за пять дней

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что"благодаря новым комплексам российские зенитчики смогли сбить за последние дни 24 украинских боевых самолёта". Однако, какой вид вооружения имеется в виду, глава военного ведомства не уточнил. Военные эксперты считают, что речь может идти о самолётах дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), которых у России есть несколько единиц.

Самые первые модификации появились на вооружении ещё в советское время, с 1985 года, и включали трёхкоординатную РЛС с пассивным режимом пеленгации, аппаратуру съёма и отображения полученной информации, цифровой вычислительный комплекс для наведения истребителей на воздушные цели и ряд других элементов.В 2009 году завершились испытания модернизированной версии А-50У. Были улучшены средства управления и связи, информация отображается на жидкокристаллических дисплеях.

Военные эксперты напоминают, что 10 февраля 2022-го, за две недели до начала СВО, состоялся первый полёт нового самолёта ДЛРО А-100"Премьер" с уже включённой бортовой РЛС новой разработки. И хотя на вооружение его должны принять в 2024-м, ряд специалистов считает, что такой результат мог стать итогом тестирования новых машин. headtopics.com

РЛС А-100 является более продвинутой системой, чем А-50, и превосходит большинство аналогичных машин потенциального противника. Её возможности включают одновременное сопровождение до 300 целей на расстоянии до 650 километров. Благодаря целеуказанию от РЛС А-100 ракеты Р-37М способны достигать максимальной дальности в 400 километров.За последние несколько дней удалось сбить 24 самолёта противника, что является рекордным достижением в рамках СВО.

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