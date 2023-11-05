Ред Уингз потерпели поражение от Бостона

Игра прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.«Ред Уингз» с 15 очками после 12 матчей находятся на третьей позиции в Восточной конференции. «Бостон» сохраняет в ней первое место. На счету «Брюинз» 19 очков после 11 игр. Команда потерпела второе поражение в нынешнем сезоне и первое в основное время.

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