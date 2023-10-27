Рахимов рассказал, что Вада принёс победу «Рубину» с выбитым плечом

«Два разных тайма мы сыграли. По первому тайму мы выглядели не очень свежо, если можно так сказать. Мы, наверное, перепутали спокойствие с быстрым контролем мяча. Мы очень медленно играли, и соперник успевал перестраиваться. Второй тайм был достаточно хорошим, качественным. Моменты имели неплохие. Вада попал со штрафного очень хорошо. Важные три очка в матче с хорошей командой.

Насколько часто на тренировках такие мячи залетают? Они пробуют. Проблема была в другом. У него в прошлом матче вылетело плечо, он играл в манжете. Поэтому мы в принципе боялись жёсткого какого‑то столкновения. Но всё обошлось.

У моей команды есть импульс. Она показывает азартный футбол. Играет с хорошим настроем, желанием. Но мы понимаем, что до зимы надо усиливать определённые позиции», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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