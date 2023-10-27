Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

Опрошенные «Известиями» эксперты раскрыли последствия повышения Центробанком ключевой ставки до 15 процентов годовых. По их мнению, ситуация окажет влияние на курс валюты, рынок ценных бумаг и сферу недвижимости в России. Что касается инвестиций, ожидается проседание в цене облигаций с фиксированным купоном, отметил руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов.

Собственники, по его словам, предпочтут либо снижать цену в случае срочной продажи, либо пережидать период высоких ставок, сдавая жилье в аренду. Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин заявил, что решение Центробанка позволит укрепить курс рубля в отношении к западным валютам, сейчас он снизился до 92,65 рубля за доллар на фоне повышения ключевой ставки.

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