Раскрыто состояние пострадавших в беспорядках в аэропорту Махачкалы

После беспорядков в аэропорту Махачкалы на лечении в больницах Дагестана остаются пять человек. Об этом сообщил Минздрав республики в Telegram. Двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Большинство раненых — сотрудники полиции, добавили в ведомстве. В Минздраве также заявили, что еще 18 пострадавшим с легкими травмами вся необходимая помощь была оказана амбулаторно, их отпустили домой. Таким образом число общее число пострадавших, согласно данным ведомства, достигает 23 человек.

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