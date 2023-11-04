Расписание тура и турнирная таблица РПЛ

Представляем вашему вниманию полное расписание тура.«Балтика» (Калининград) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 19:00 мск.ЦСКА (Москва) — «Пари Нижний Новгород» — 16:30 мск;«Оренбург» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 14:00 мск;В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков в 13 играх. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», имеющий в своём активе 26 очков.

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