Раскрыт гонорар SHAMAN за концерт

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, зарабатывает за одно выступление от двух до трех миллионов рублей. Гонорар артиста раскрыл его концертный директор Сергей Лавров в интервью для NEWS.ru. Он также отметил, что у Дронова одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от 50 тысяч до 100 тысяч евро. «У SHAMAN много концертов, потому что сейчас прет патриотическая песня.

Когда закончится его звездный час — сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро», — заявил продюсер, отметив, что SHAMAN не самый дорогой исполнитель в России на данный момент. Ранее был раскрыт концертный райдер рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Среди требований Вакуленко — обязательное наличие в номере клюквы, голубики, груш, авокадо, орехов, хлеба, печеной тыквы и нескольких видов молока.

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