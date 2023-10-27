Ракету со спутниками запустили с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ

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Ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками запустили с «Плесецка»Ракету-носитель «Союз-2.1б» с военными спутниками в интересах Министерства обороны России запустили 27 октября с космодрома «Плесецк». «Боевым... Прочитайте больше ⮕

Двигатели 'Союза' с военными спутниками отработали штатноС космодрома Плесецк стартовала ракета 'Союз-2.1б' с военными спутниками, сообщило Минобороны России. Двигатели носителя отработали штатно. Прочитайте больше ⮕

В сети появились кадры пролета российской ракеты над АрхангельскомВ сети появились кадры запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Кадры запуска опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

С Плесецка запустили ракету со спутниками МинобороныМинобороны России сообщило о запуске ракеты «Союз-2.1б» с военными спутниками. Прочитайте больше ⮕

Ракета «Союз-2.1б» со спутниками запущена в интересах Минобороны с «Плесецка»Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками запущена с космодрома «Плесецк» в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили 27 октября в ведомстве.Как отмечается, ракета была запущена 27 октября боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил РФ. Прочитайте больше ⮕

Новые военные спутники отправились на орбиту. Новости. Первый каналРакета-носитель «Союз-2.1б» с ними на борту стартовала с космодрома Плесецк. Прочитайте больше ⮕