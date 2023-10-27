Разин после 1:5 от «Трактора»: «Мы в яме, 5-матчевый выезд – время на переезд занимает практически как слетать на Дальний Восток. Будем выкарабкиваться»

«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым на 2 сезона: «Ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Это лицо КХЛ, он готов играть и биться»

Генменеджер «Авангарда» о Вербе: «248 силовых приемов за 85 матчей – эти цифры говорят о многом. Он может оказывать давление на соперников, постоять за партнеров» Абросимов о драках: «Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону»

Плющев о «Куньлуне»: «Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, язык общения – английский. Сюрреализм!» Назаров о 1-й драке Воронкова в НХЛ: «Начало Дима проспал, спишем на неопытность. В целом свел бой вничью, для дебюта нормально» headtopics.com

Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ (1238) среди действующих игроков, обогнав Кэйна. Больше лишь у Кросби и Овечкина

Прочитайте больше:

sportsru »

Разин: ужасный первый период, как будто «Металлург» сутки добирался до ареныГлавный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4). Прочитайте больше ⮕

Тренер «Металлурга» Разин объяснил замену Загидулина после первой пропущенной шайбыГлавный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Трактора» (2:4) объяснил замену голкипера Артёма Загидулина после первой пропущенной шайбы. Прочитайте больше ⮕

Фанаты «Аталанты» устроили сюрприз экс-игроку клуба. Они приехали ради него в СловениюБолельщики ехали на выезд в Австрию, но решили заглянуть в гости к Иличичу. Прочитайте больше ⮕

Пожар произошёл на газопроводе на ТЭЦ-16 в МосквеГазопровод загорелся на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-16) на Третьей Хорошёвской улице в Москве. Как сообщил источник ИА Регнум, в настоящее время... Прочитайте больше ⮕

Китай не примет участие во встрече по «формуле мира» УкраиныПредставители КНР отказались от участия в обсуждениях на октябрьской встрече на Мальте. Прочитайте больше ⮕

Выпуск программы «Время» в 21:00 от 25.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: министр обороны РФ посетил передовой пункт управления группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении; число погибших россиян в результате эскалации на Ближнем Востоке достигло 23 человек. Прочитайте больше ⮕