Развожаев заявил об уничтожении двух воздушных целей над Севастополем

По его словам, обломки упали на территорию школы №27, на улице Пасечной и в Инкермане.

Сейчас в городе работают системы ПВО. Все службы приведены в полную боевую готовность, заявил губернатор.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Губернатор Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей в СевастополеВ Севастополе сработали средства ПВО, российские военные, по предварительной информации, уничтожили две воздушные цели. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Власти Севастополя сообщили о двух сбитых над городом целяхПо предварительной информации, над Севастополем российские военные сбили две воздушные цели. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Губернатор сообщил о тревоге в Севастополе, закрыт Крымский мостВ Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом заявил в понедельник, 30 октября, губернатор Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Губернатор сообщил о тревоге в Севастополе, закрыт Крымский мостВ Севастополе объявлена воздушная тревога, об этом заявил в понедельник, 30 октября, губернатор Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Развожаев: над Севастополем сбили две воздушные целиГлава города призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать укрытия. Прочитайте больше ⮕

Зенитчики отражают воздушную атаку над СевастополемРасчеты средств противовоздушной обороны работают по воздушным целям над Севастополем. Прочитайте больше ⮕