Развожаев: один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Севастополе

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Один человек получил ранение из-за падения обломков двух сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе. Об этом написал глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. В результате инцидента пострадал 57-летний мужчина. Он получил рану голени средней тяжести. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, уточнил Развожаев.

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