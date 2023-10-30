Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе отменили воздушную тревогу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник губернатор Севастополя сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над морем на внешнем рейде города. В связи с этим в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев призвал горожан укрыться в домах и не подходить к окнам.

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