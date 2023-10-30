Развожаев: над Севастополем сбили две воздушные цели

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Над Севастополем сбили две воздушные цели, о чем сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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Власти Севастополя сообщили о двух сбитых над городом целяхПо предварительной информации, над Севастополем российские военные сбили две воздушные цели. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Губернатор Севастополя рассказал о сбитых воздушных целях над городомГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительной информации, над городом были сбиты две воздушные цели. Прочитайте больше ⮕

Зенитчики отражают воздушную атаку над СевастополемРасчеты средств противовоздушной обороны работают по воздушным целям над Севастополем. Прочитайте больше ⮕

Зенитчики отражают воздушную атаку над СевастополемРасчеты средств противовоздушной обороны работают по воздушным целям над Севастополем. Прочитайте больше ⮕

Голубев: в Ростове-на-Дону обломки сбитого объекта повредили имущество29 октября российские силы противовоздушной обороны сбили объект в небе над Ростовской областью. Прочитайте больше ⮕

В Севастополе объяснили громкие звуки над акваториейГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что Черноморский флот над акваторией отбивает атаку беспилотников. Прочитайте больше ⮕