Радимов об Акинфееве: «Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Тебя, как нападающего, это начинает раздражать. Неприятно психологически»

Гвардиола о «Золотом мяче»: «Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона. В этом году должны дать две награды!»

Пеп с «Сити» в 7-й раз победил на «Олд Траффорд». Лишь у «Арсенала» он выигрывал чаще в гостях как тренер Директор «Динамо» после 2:1 с «Уралом»: «В конце матча есть тревожность, она случается у нас часто, но тренерский штаб обращает на это внимание»

Вальдано о «социологическом мадридизме»: «Отвлечение от дела Негрейры – речь о 18 годах нарушений. «Реал» обвиняют в судейском фаворитизме, но платит им «Барса», как мы знаем» Божович об иностранных арбитрах в РПЛ: «Итальянец с красивой прической Розетти был лучший в мире – и то не помог. Не думаю, что судьи из Катара лучше российских» headtopics.com

Израильтянин Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт в Махачкале после приземления самолета из Тель-Авива («РБ Спорт») Моуринью о 0:1 от «Интера»: «Очередной подарок от Серии А – матч в воскресенье, а не в понедельник. «Рома» без половины команды, на фоне усталости – и мы были хороши»

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