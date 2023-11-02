Раджаб Бутаев высказался о предстоящем возвращении на ринг после длительного перерыва

Российский боксёр, бывший чемпион WBA в полусредней весовой категории (до 69 кг), поделился эмоциями о предстоящем поединке против узбекистанцаЭймантасу Станионису«Да, возвращение заняло много времени, почти 2 года не выходил на ринг. Сначала были проблемы со здоровьем, занимался лечением, потом из-за санкций не мог получить дату.

Я рад, что наконец выйду в ринг, рад, что бой будет в России, и мои родные смогут вживую посмотреть мой бой. Да, Фазлиддин серьезный соперник, звание олимпийского чемпиона говорит о многом, но моя цель стать двукратным чемпионом мира и не важно, кто будет стоять передо мной.

Эту подготовку мы решили провести дома в родном Хасавюрте, так как у нас не было много времени чтоб тратить её на акклиматизацию, летя в Штаты, но в целом подготовка прошла очень хорошо — чувствую себя готовым к бою!» — приводит слова Бутаева официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса». headtopics.com

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