Работодателей в России начнут штрафовать за слишком низкие зарплаты

Таким образом, российские власти установили критическую планку на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который со следующего года поднимется на три тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей в месяц. Соответствующее изменение депутаты Госдумы одобрили в первом чтении.

27 КоАП, составят 10-20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — 1-5 тысяч, а на юридических лиц — 30-50 тысяч. По части 7 статьи 5.27 КоАП должностных лиц будет ждать штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 10-30 тысяч, юрлиц — 50-100 тысяч рублей, заключила эксперт.

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