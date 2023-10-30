Работа аэропорта Махачкалы будет возобновлена в ближайшее время. Новости. Первый канал

Должны быть установлены все участники и, главное, организаторы, а их действиям будет дана всесторонняя правовая оценка. Дело передано в Главное следственное управление.

Работа воздушной гавани будет возобновлена в ближайшее время. Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, критическая инфраструктура аэропорта не пострадала. Пока же рейсы выполняются через запасные аэродромы. Сейчас обстановка спокойная, полностью контролируется правоохранительными органами. Сам Меликов возглавил оперативный штаб, который был создан накануне вечером.

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