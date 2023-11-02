Работодателям напомнили о штрафах за низкие зарплаты

Юрист Михеева предупредила работодателей о штрафах за низкие зарплаты с 1 январяС 1 января 2024 года работодателей, который будут платить свои работникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда — 19 242 рублей, — могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

Михеева добавила, что есть несколько случаев, когда зарплата ниже МРОТ законна: при не полностью отработанном рабочем времени или отпуске за свой счёт. Кроме того, могут быть оговоренные законом удержания, такие как по исполнительному листу, добавила юрист.

Государственная Дума ранее одобрила в первом чтении повышение МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года с нынешних 16 242 рублей.

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Эксперт рассказала о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 январяСогласно информации ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, начиная с 1 января 2023 года работодатели, которые будут платить своим сотрудникам заработную плату меньше 19 242 рублей, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агенство... Прочитайте больше ⮕

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