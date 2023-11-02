РЭО и М.Видео-Эльдорадо примут участие в ежегодной экоакции «ЭлектроОсень»

Российский экологический оператор и М.Видео-Эльдорадо присоединились к ежегодной экоакции по сбору отслужившей бытовой техники и электроники «ЭлектроОсень». В течение ноября россияне смогут сдать старую технику и батарейки в удобных локациях, в том числе в более чем 1200 магазинах М.Видео и Эльдорадо по всей стране.

«Проект „ЭлектроОсень» призван привлечь внимание к важности переработки отходов электроники. Благодаря поддержке акции Российским экологическим оператором и ведущим ретейлером электроники охват акции вырастет в 4 раза. Количество регионов, в которых пройдет акция в 2023 году, достигнет 79, а количество городов — 370», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Адреса магазинов М.Видео и Эльдорадо и часы работы также можно найти на страницах программ «Правильная утилизация» и «Умная переработка». «Для удобства потребителей вся информация об акции собрана на специальной странице РЭО. Если вы собираетесь сдать на утилизацию телефон/планшет/другую технику, не забывайте удалять все свои персональные данные до заводских настроек», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов. headtopics.com

Сдать технику в магазинах можно в специальные боксы, бесплатно и без покупок. В рамках акции принимаются батарейки, любая бытовая техника и электроприборы (компьютеры и планшеты, смартфоны, игровые гаджеты, телевизоры, техника для авто, аудиотехника, техника для дома, фотоаппараты и видеотехника). Не принимаются аккумуляторы, электронные сигареты и приборы освещения.

Программа по сбору на переработку устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники реализуется М. Видео-Эльдорадо совместно с СКО «Электроника-Утилизация» с 2019 года. Вся полученная от покупателей электроника регистрируются в автоматизированной сквозной IRM-системе (собственный ИТ-продукт компании) и отправляются на один из восьми лицензированных заводов. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: Vedomosti »

Жена Прилучного пострадала от острого ножаПавел Прилучный и Зепюр Брутян приняли участие в неожиданном эксперименте Прочитайте больше ⮕

Появилось видео с КПП 'Рафах' на границе Сектора Газа и ЕгиптаВ распоряжении «МК» появилось видео с контрольно-пропускного пункта 'Рафах' на границе Сектора Газа и Египта Прочитайте больше ⮕

Группа компаний «Геоскан» и «РУСДРОНОПОРТ» вошли в реестр ИТ-решений РЭОНовости компаний на «Ведомостях» Прочитайте больше ⮕

'Ужились замечательно': Игорь Костолевский рассказал об отношениях с Ольгой ПрокофьевойВ редакции Московского Комсомольца состоялась церемония вручения ежегодной Театральной премии "МК". Прочитайте больше ⮕

Виктор Сухоруков получил Театральную премию «Московского комсомольца»В редакции 'Московского Комсомольца' на ежегодной церемонии вручения Театральной премии появился звезда экрана и сцены Виктор Сухоруков Прочитайте больше ⮕

Тимо Глок: «Хюлькенберг сражался бы за победы в топ-команде»Нико Хюлькенберг финишировал 13-м на Гран-при Мехико – 200-м этапе в карьере. Прочитайте больше ⮕