РИА Новости: израильский танк расстрелял в Газе машину с мирными жителями

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Израильский танк расстрелял машину с гражданскими лицами в секторе Газа, в результате три человека погибли, сообщает РИА Новости.

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Боевое крыло ХАМАС в Газе утверждает, что подбило израильский танк MerkavaПредставители движения заявили, что это было сделано в ответ на 'массовое убийство мирных жителей в секторе Газа' Прочитайте больше ⮕

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что подбило израильский танк MerkavaВ заявлении, опубликованном в Telegram-канале, боевое крыло ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — утверждают, что они поразили израильский танк Merkava с помощью управляемой ракеты. Прочитайте больше ⮕

Турция планирует провести международную мирную конференцию по ГазеТурция планирует провести международную мирную конференцию по Газе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник Прочитайте больше ⮕

В ООН сообщили, что тысячи людей ворвались на склады БАПОР в Газе и украли мукуВ Организации Объединенных Наций сообщили, что тысячи ворвавшихся на склады и в распределительные центры БАПОР в секторе Газе, они забрали муку и другие продукты, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Постпредство Бразилии сообщило об очередном заседании СБ ООН по Израилю и ГазеСледующее заседание Совета Безопасности ООН по Израилю и Газе состоится в понедельник, 30 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство Бразилии в ООН. Прочитайте больше ⮕

Анкара ведет подготовку по проведению международной конференции по ГазеРяд региональных стран поддержал Анкару в проведении международной мирной конференции по Газе, руководство страны ведет соответствующую работу, сообщает РИА Новости , ссылаясь на дипломатический источник в турецкой столице. Прочитайте больше ⮕