РИА Новости: россиян нет в списке иностранцев, которые покинут сектор Газа

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. В списке иностранных граждан, которым дадут возможность покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом в четверг, 2 ноября, нет россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ.

Отмечается, что в списке есть имена около 600 человек с иностранным гражданством, которые в настоящий момент находятся в секторе Газа. При этом 1 ноября стало известно, что среди иностранцев, прибывших на КПП «Рафах» для пересечения границы, есть несколько российских семей. В настоящее время они ждут разрешения властей Израиля и Египта на выезд.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как палестинское движение ХАМАС атаковало южные районы Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 октября в ответ начала военную операцию и ввела полную блокаду сектора Газа. headtopics.com

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