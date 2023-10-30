Пятеро пострадавших остаются в больницах после беспорядков в Махачкале

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Пять человек остаются в больницах после беспорядков, произошедших накануне в аэропорту Махачкалы. Как уточнили в Минздраве республики, состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.

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На летном поле аэропорта Махачкалы начались задержания. Росавиация сообщила, что аэропорт «освобожден от несанкционированно проникших граждан» — MeduzaСотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников беспорядков в Махачкале, пишет «Эхо Дагестана». Прочитайте больше ⮕

У участников беспорядков в аэропорту Махачкалы начали проводить обыскиСледственный комитет России в публикации в своем телеграм-канале сообщил, что в рамках уголовного дела по месту жительства лиц, причастных к организации массовых беспорядков в Махачкале проводятся обыски Прочитайте больше ⮕

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Глава Дагестана прибыл в аэропорт Махачкалы после прошедших там беспорядковГлава Дагестана Сергей Меликов приехал в аэропорт Махачкалы после беспорядков и осмотрел последствия нарушений Прочитайте больше ⮕

Ситуация в аэропорту Махачкалы: пожарная тревога и раненыеСитуацию в воздушной гавани дагестанской столицы после возникших там массовых беспорядков пока нельзя назвать абсолютно спокойной. Прочитайте больше ⮕

В ДНР пригласили участников беспорядков в Махачкале в зону СВОСоветник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин пригласил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы бороться со злом и нечестью в зоне специальной военной операции (СВО). «Милости просим, ждем вас на линии боевого соприкосновения в Донбассе», — сказал Гагин. Прочитайте больше ⮕