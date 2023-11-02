Пушков: поддержка Израиля может навредить Байдену в 2024 году

По его словам, в настоящий момент большинство американцев выступает за прекращение огня в секторе Газа. Согласно данным опроса, за такой вариант высказались 80% демократов, 57% независимых избирателей и 56% представителей Республиканской партии.

«За прекращение огня выступили 66% респондентов. Однако Байден и его администрация выступает против. Полагаю, что в предвыборный год Белый дом может стать жертвой своей политики в отношении сектора Газа и Киева», - отметил Пушков.

Он уточнил, что политика администрации Байдена сейчас вступает в растущее противоречие с настроения разных групп жителей США.

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