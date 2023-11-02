Путин сегодня встретится с президентом Экваториальной Гвинеи

Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Москве переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.Как рассказали журналисты, лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество и развитие связей Москвы со странами центральноафриканского региона.

Экваториальная Гвинея является председателем в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА). На этой неделе в планы российского президента входят совещание с членами Совбеза РФ, участие в мероприятиях 4 ноября и встреча с обновленным составом Общественной палаты. Запланированы и встречи с другими зарубежными коллегами.

1 ноября сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Путин встретится с главой Экваториальной ГвинеиПрезидент России Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Прочитайте больше ⮕

Путин 2 ноября проведёт переговоры с президентом Экваториальной ГвинеиПрезидент России Владимир Путин проведёт в четверг, 2 ноября, переговоры с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Прочитайте больше ⮕

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной ГвинеиПрезидент Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого проведут 2 ноября переговоры в Москве. Стороны обсудят развитие связей России с Центральной Африкой, сообщает пресс-служба Кремля. Прочитайте больше ⮕

Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной ГвинеиПрезидент России обсудит с Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого развитие связей с Центральной Африкой. Прочитайте больше ⮕

Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Экваториальной ГвинеиПрезидент РФ Владимир Путин 2 ноября проведет переговоры с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Кремля.Новость дополняется Прочитайте больше ⮕

7-матчевый тренд «Ливерпуля» сыграет с «Борнмутом» за 2.60«Борнмут» встретится с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Прочитайте больше ⮕