Путин сравнил темпы роста доходов россиян с уровнем инфляции

Доходы российских граждан увеличиваются быстрее, чем в стране растет инфляция. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Как отметил глава государства, за восемь месяцев с начала 2023 года заработные платы жителей страны увеличились на 7,5% в реальном выражении. В связи с этим он сравнил темпы роста доходов с темпами роста инфляции.1 ноября пресс-служба Министерства экономического развития РФ сообщила, что во всех отраслях экономики страны наблюдается рост реальной заработной платы россиян.

Более того, на рост заработных плат оказывает влияние повышенный спрос на квалифицированные кадры. При этом в министерстве подчеркнули, что в отраслях обрабатывающей промышленности доходы работников увеличились на 11,6% с начала текущего года. headtopics.com

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