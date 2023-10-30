Путин проведет «большое совещание» в связи с антисемитскими беспорядками в Дагестане — Meduza

По словам Пескова, в совещании примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, главы силового блока и руководители палат парламента., что на совещании обсудят «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне.

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