Путин проведет совещание с правительством по теме попыток Запада расколоть Россию

Совещание в очном режиме запланировано в 19:00 мск. Участники обсудят попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Песков отметил, что ожидается подробный разговор

«На нем будет и Мишустин, и Матвиенко, и Володин, и Краснов, Медведев, Патрушев, Белоусов, Лавров, Шойгу, директор ФСБ Бортников, Золотов, Нарышкин, Бастрыкин и первый заместитель министра внутренних дел Горовой. Возможны корректировки, если произойдут, проинформируем», — заключил Песков.Также Песков отметил, что Владимир Путин вечером 29 октября и сегодня утром получал и получает подробные доклады от ФСБ, Росгвардии и руководства Дагестана по поводу беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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