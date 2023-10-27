Путин призвал решить вопрос с нелегальным оборотом оружия

"На повестке дня – вопрос, касающийся оборота оружия. Нужно посмотреть, как организованы меры ведомственного контроля, подумать над укреплением нормативно-правовой базы", – отметил национальный лидер.. Агенты Буданова не только вели антироссийскую деятельность на просторах интернета, но и готовили вполне реальные диверсии.Один из таких потоков нелегального оружия недавно перекрыли в Крыму сотрудники ФСБ.

Решение проблемы ляжет на плечи двух ведомств – Росгвардии и МВД. Золотову и Колокольцеву придется закрыть границу на замок от контрабанды оружия.

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Путин на Совбезе поднял вопрос незаконного ввоза оружия в РоссиюПрезидент России Владимир Путин на совещании Совбеза в пятницу поднял вопрос незаконного ввоза оружия в страну Прочитайте больше ⮕

Путин обсудил с членами Совбеза вопрос оборота оружия в РоссииРоссийский президент Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого предложил обсудить вопрос оборота оружия на территории России. Прочитайте больше ⮕

Путин обсудил с членами Совбеза вопрос оборота оружияПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил вопрос оборота оружия в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Прочитайте больше ⮕

В Госдуме назвали метод повышения контроля за нелегальным оборотом икрыКонтроль за нелегальным оборотом красной и черной икры может повысить введение маркировки, с помощью которой такой товар можно будет выявлять автоматически. Об этом «Известиям» 26 октября сообщил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Прочитайте больше ⮕

Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в РоссиюПрезидент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ продумать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в РФ. Его слова на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза передает РИА Новости... Прочитайте больше ⮕

Путин призвал принять меры для предотвращения незаконного попадания оружия в РФРоссийский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил оборот оружия в стране. В начале встречи глава государства подчеркнул, что данный вопрос сегодня особенно важен, и призвал определить дополнительные меры в этой сфере. Прочитайте больше ⮕