Путин поручил правительству защитить учителей от травли в интернете

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовить предложения по созданию механизмов защиты чести, достоинства и репутации педагогов — в том числе от травли в интернете. Эксперты отмечают, что различные правовые способы защиты учителей есть и сейчас, но они не работают. Подробнее о том, как собираются защищать учителей от травли, — в материале «Известий».

В чем суть порученияПоручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось в начале декабр





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