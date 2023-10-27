Он не стал вдаваться в детали, но отметил, что сегодня особенно необходимо пресекать незаконный оборот оружия. «Имею в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет», — сказал глава государства.

Он не стал вдаваться в детали, но отметил, что сегодня особенно необходимо пресекать незаконный оборот оружия. «Имею в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет», — сказал глава государства.

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Путин потребовал пресекать незаконное попадание оружия в РоссиюПрезидент России Владимир Путин потребовал пресекать незаконное попадание оружия в страну, в том числе с Украины, передает ТАСС. Глава государства в пятницу, 27 октября, на заседании с постоянными членами Совбеза предложил проработать дополнительные меры по данному вопросу. Прочитайте больше ⮕

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Путин на Совбезе поднял вопрос незаконного ввоза оружия в РоссиюПрезидент России Владимир Путин на совещании Совбеза в пятницу поднял вопрос незаконного ввоза оружия в страну Прочитайте больше ⮕

Путин: в Россию с территории Украины незаконно попадает оружиеГлава государства поручил Совбезу РФ отследить все возможные каналы незаконной поставки оружия в страну. Прочитайте больше ⮕

Путин обсудил с Совбезом РФ тему оборота оружия в РФПрезидент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил тему оборота оружия в стране. Об этом сообщает сайт Кремля. Прочитайте больше ⮕

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