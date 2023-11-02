Путин призвал правительство заранее просчитывать риски

В условиях фактического исчерпания санкционного давления Запад может перейти к диверсиям и актам саботажа, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам., и это результат слаженной работы всех отраслей и правительства. При этом президент констатировал, что успехи в российской экономике — не без влияния санкций, ведь, чтобы они не ударили, пришлось активно развивать освободившуюся нишу. Времени было минимум.

С задачей справились, но теперь важно не потерять темп и продолжать добиваться результатов. Запад не успокаивается, придумывая нашей стране всё новые и новые испытания.. Путин напомнил об инцидентах на газопроводе «Северный поток» и недавней провокации на газопроводе между Финляндией и Эстонией, когда Россию фактически попытались обвинить в повреждении магистрали. Президент призвал заранее просчитывать риски и реагировать на них с опережением.