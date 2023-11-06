Путин еще не объявил о своем участии в выборах в следующем году

Об этом ТАСС в понедельник сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась", — заявил заместитель главы администрации российского президента. Своим заявлением Песков прокомментировал публикацию издания Reuters, которое, ссылаясь на свои источники, сообщало о том, что глава российского государства принял решение баллотироваться на новый срок и участвовать в выборах в следующем году.

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LENTARUOFFİCİAL: Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборахПресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах. Это комментарий на сообщение агентства Reuters о якобы принятом Путиным решении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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