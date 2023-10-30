Путин вечером проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по следам событий в Махачкале проведет сегодня около 19:00 мск большое совещание, на котором обсудит попытки Запада расколоть российское общество. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 мск провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества.

Как подчеркнул Песков, мероприятие пройдет в очном режиме. По его словам, будет выступление Путина, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме. В совещании примет участие все руководство страны: премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, генпрокурор Игорь Краснов, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель СК РФ Александр...

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", - сказал он. Представитель Кремля отметил, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа - гибель людей, детей, стариков, медиков, - "недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей". headtopics.com

Песков обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин всегда уделял и уделяет этим вопросам большое внимание. "Только на прошлой неделе он провел обстоятельную встречу с руководителями конфессий России, где шла речь и о данной теме", - напомнил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента России не стал комментировать меры, которые могут быть приняты в отношении участников событий в Махачкале, предложив дождаться совещания.

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