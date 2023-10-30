Путин вечером проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по следам событий в Махачкале проведет сегодня около 19:00 мск большое совещание, на котором обсудит попытки Запада расколоть российское общество. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 мск провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор", - сказал представитель Кремля.

По его словам, будет выступление Путина, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.

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