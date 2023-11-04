Путин: Если бы на Украине нормально относились к русским, Крым не пришлось бы возвращать

По словам президента, если бы на Украине нормально относились к русским и не было государственного переворота, России не пришлось бы в 2014 году возвращать Крым в свой состав. Владимир Путин заявил, что, если бы на Украине нормально относились к русским людям, России не пришлось бы возвращать полуостров в свой состав. Президент высказался об этом 3 ноября в ходе встречи с представителями Общественной палаты РФ

. «Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной — я и сейчас говорю «с братской», имея в виду, что этнический состав-то у нас братский в прямом смысле этого слова, — нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом», — сказал Путин. Российский лидер вновь подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо было защищать людей от нацистов. «...Мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом с Донбассом пошло и с Новороссией», — заявил Путин. Он также отметил, что после распада Советского Союза на Украине объявили, что русские не являются коренной нацией, и «параллельно ещё начали истреблять русских в Донбассе — под аплодисменты Запада». Кроме того, президенту задали вопрос о решении начать спецоперацию. Глава государства в ответ подчеркнул, что у России не было иного выбора. «Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтис

Россия Последние новости Прочитайте больше: RT НА РУССКОМ »

:

RT НА РУССКОМ: «Надо же было людей защищать от этой мрази нацистской»: Путин о присоединении Крыма к РоссииВладимир Путин заявил, что если бы на Украине нормально относились к русским людям, их языку и культуре, то Россия не стала бы возвращать Крым в свой состав.

Источник: RT на русском | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Вратарь «Волгаря» Одоевский: «Рассчитываю вернуться в «Зенит» и доказать»— Меня бы не поняли, если бы не спросил о ваших перспективах в «Зените».

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Ферстаппен: никто не знает, кто выиграл бы третий сегмент квалификации, если бы не погодаПилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не уверен, что смог бы показать лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии, если бы не досрочное завершение из-за сильного дождя.

Источник: championat | Прочитайте больше »

GAZETARU: Путин назвал одну из причин переворотов на УкраинеЕсли бы к русскому языку относились нормально, то на Украине не было бы переворотов. Так считает президент России Владимир Путин, который сообщил об этом на встрече с новым составом Общественной палаты.

Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: Путин рассказал о размахе коррупции на Украине: 'Челюсть отвалилась!'Путин рассказал о размахе коррупции на Украине: 'Челюсть отвалилась!' Президент России Владимир Путин рассказал, как ему лично пришлось столкнуться с коррупцией, процветающей на Украине

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Данило Галлинари: если бы был здоров, то помог бы «Бостону» обыграть «Майами» в плей-оффИтальянский баскетболист Данило Галлинари, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Вашингтон Уизардс», рассказал, что мог бы помочь «Бостон Селтикс» в прошлом плей-офф, если бы не травма.

Источник: championat | Прочитайте больше »