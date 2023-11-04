Путин: Если бы на Украине нормально относились к русским, Крым не пришлось бы возвращать

По словам президента, если бы на Украине нормально относились к русским и не было государственного переворота, России не пришлось бы в 2014 году возвращать Крым в свой состав. Владимир Путин заявил, что, если бы на Украине нормально относились к русским людям, России не пришлось бы возвращать полуостров в свой состав. Президент высказался об этом 3 ноября в ходе встречи с представителями Общественной палаты РФ
. «Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной — я и сейчас говорю «с братской», имея в виду, что этнический состав-то у нас братский в прямом смысле этого слова, — нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом», — сказал Путин. Российский лидер вновь подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо было защищать людей от нацистов. «...Мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом с Донбассом пошло и с Новороссией», — заявил Путин. Он также отметил, что после распада Советского Союза на Украине объявили, что русские не являются коренной нацией, и «параллельно ещё начали истреблять русских в Донбассе — под аплодисменты Запада». Кроме того, президенту задали вопрос о решении начать спецоперацию. Глава государства в ответ подчеркнул, что у России не было иного выбора. «Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтис
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