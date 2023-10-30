Путин получил подробные доклады о ситуации в Дагестане

Президент России Владимир Путин с 29 октября получал подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова», — пояснил он. Представитель Кремля также сообщил, что на вечер 30 октября запланировано совещание Путина по произошедшему в республике.

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