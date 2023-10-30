Путин выступит по ситуации с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы, произошедшими 29 октября в связи с прибытием туда рейса из Израиля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Будет публичное выступление главы государства. Дальше оно (совещание. – “Ведомости”) будет в закрытом режиме. Пока планируется так», – сказал представитель Кремля.
По его словам, в совещании, начало которого запланировано на 19:00 мск, примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин соответственно, генпрокурор Игорь Краснов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР...
На совещании планируется обсудить «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества», уточнил он. По словам Пескова, «Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова». headtopics.com
По словам Меликова, правоохранительные органы возбудили серию уголовных дел, многие факты преступлений были зафиксированы камерами видео- и фотонаблюдения. «Все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому», – подчеркнул глава Дагестана.
Накануне республиканское следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. headtopics.com