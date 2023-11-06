Президента России Владимир Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Так представитель Кремля прокомментировал сообщение агентства Reuters о якобы принятом Путиным решении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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