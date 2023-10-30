Путин проведет совещание по ситуации в Дагестане в Ново-Огарево

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Большое совещание президента России Владимира Путина с участием руководителей силовых ведомств и членов кабмина, посвященное беспорядкам в аэропорту Махачкалы, состоится в Ново-Огарево, рассказал РИА Новости Дмитрий Песков. Оцените материал Оставить комментарий (0) резиденция Ново-Огаревобеспорядки в аэропорту Махачкалы

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Путин проведет «большое совещание» в связи с антисемитскими беспорядками в Дагестане — MeduzaПрезидент России Владимир Путин проведет «большое совещание» в связи с антисемитскими беспорядками в Дагестане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 14:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: Владимир Путин проведет совещание по событиям в Махачкале; в Восточном Иерусалиме неизвестный напал на сотрудника израильской полиции. Прочитайте больше ⮕

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Путин вечером проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФМероприятие пройдет в очном режиме Прочитайте больше ⮕

Путин вечером проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФВстреча состоится около 19:00, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Прочитайте больше ⮕

СБ ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине 31 октябряСовет Безопасности (СБ) ООН проведет 31 октября заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом 28 октября заявили в постпредставительстве Бразилии при всемирной организации. Прочитайте больше ⮕