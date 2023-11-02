Психолог рассказал о способах борьбы со стрессом в пожилом возрасте

Как отметил специалист, во время стресса повышается уровень адреналина и кортизола в крови, что приводит к учащенному сердцебиению и повышению артериального давления. Это естественная реакция организма, которая направлена на мобилизацию всех имеющихся сил для выживания в экстренной ситуации. Однако в пожилом возрасте такой гормональный всплеск негативно сказывается на работе сердца и сосудов, а также на иммунной системе, особенно в условиях длительного переживания стресса.

«Нервная система и психика представителей старшего поколения не так устойчива и адаптивна, как у молодых. Поэтому причиной стресса у пожилых людей может стать целый спектр событий, от достаточно безобидных, таких как телефонный звонок или небольшая очередь в магазине, до тяжелых переживаний, связанных с болезнями, потерей близких людей, финансовыми проблемами, социальной изоляцией и многим другим. Стресс у пожилых людей вызывает чувство беспокойства, тревоги и депрессии», — сказал он.

Проявление чувств: почему на современных фото люди моложе своих предков Эксперт рассказала, какие приемы помогают лучше выглядеть на портретах Лазарев рассказал о способах, которые помогут пожилым людям справиться со стрессом и улучшить качество своей жизни. Так, помогут регулярные физические упражнения, такие как ходьба, йога, танцы или плавание. Если есть возможность, то лучше это делать на свежем воздухе. Медитации и дыхательные практики также будут полезны. headtopics.com

«Нужна социальная поддержка. Общайтесь с близкими, посещайте клубы по интересам, участвуйте в группах поддержки и волонтерской деятельности. Это не только улучшит психоэмоциональное состояние, но и защитить от деменции. Избегайте ситуаций, которые вызывают стресс. Фильтруйте свое информационное поле, откажитесь от просмотра новостей или чтения негативных сообщений в социальных сетях. Лучше посмотрите комедию, почитайте любимую книгу, проведите время с близкими», — советует Лазарев.

Переедание тоже может быть опасно, подчеркнул собеседник «Известий». Как правило, стресс заедается не свежими овощами и зеленью, а фастфудом, жирными, острыми и солеными блюдами, сладостями. Эти продукты ухудшают состояние сердца и сосудов, могут привести к ожирению и сахарному диабету, предупредил он. headtopics.com

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