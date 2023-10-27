Психолог Игонина: ранняя подготовка к Новому году приводит к «выгоранию»

Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Погружаться в предновогодние хлопоты лучше постепенно, чтобы не получить эмоционального выгорания. Такое заявление сделала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Некоторых москвичей уже захватило новогоднее настроение — в городе выпал снег, а в магазинах начали продавать тематические украшения. Однако психологи рекомендуют отложить подготовку дома ближе к важной дате. Особенно тем, кто любит ожидать праздник больше, чем само торжество.

«Начиная подготовку к празднику слишком рано, мы рискуем превратить торжественную обстановку в будничную, потерять нужный настрой и лишиться самого важного ощущения — предчувствия чудес», — отметила Игонина. headtopics.com

Подготовку лучше разбивать на несколько этапов. На ноябрь можно отложить неспешный подбор и упаковку подарков, чтобы избежать волнения и очередей в конце декабря. Кроме того, можно начинать думать о месте проведения новогодних праздников. От него будет зависеть меню праздничного дня, наряд и сюрпризы для близких.

«Все перечисленное поможет подготовиться без спешки, не «перегореть» заранее и оставаться бодрыми в праздничную ночь», — добавила психолог. Новогодние украшения все-таки лучше делать в декабре. Но если очень хочется, то можно ограничиться единичными элементами. Например, можно соорудить «снежный шар» или маленькую фигуру снеговика. headtopics.com

Специалисты советуют покупать новогодние сладкие подарки до начала декабря. Потому что в скором времени они могут существенно подорожать.

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