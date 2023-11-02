Психолог ответил, почему людей бесят опечатки в тексте

Опечатки в тексте могут вызывать разные реакции у разных людей. Реакция на опечатки зависит от типа личности человека. Интроверты и молчаливые люди, как правило, больше раздражаются, когда видят опечатки или пропущенные запятые, а экстравертам это почти безразлично. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

«Невротики не переживают, когда собеседник ставит удаление неправильно, но раздражаются, когда видят опечатки. Неуживчивые и нетерпимые люди часто демонстрируют «аллергию» на грамматические ошибки. Это связано с тем, личностные черты индивидуальны, все люди имеют разные требования внимания к деталям и разный уровень эмоциональной чувствительности», — объяснил он.

По словам психолога, опечатки в тексте могут нарушать социальные нормы грамотности, которые считаются важными для общения и образования. Люди, которые ценят чистоту и точность языка, могут судить об авторе текста по его опечаткам и делать выводы о его интеллекте и профессионализме. Опечатки могут также снижать доверие к автору, если воспринимаются как признак небрежности, лени и неуважения. headtopics.com

«Опечатки в тексте могут повлиять на психическое состояние читателя, вызывая у него стресс, напряжение или фрустрацию, поскольку они затрудняют понимание текста. В рабочей переписке опечатки вызывают особое раздражение, поскольку требуют больше усилий для его обработки.

Тыкать в опечатки, орфографические ошибки и просторечные выражения на письме любят люди, которые сами далеко не безупречны в грамотности. «Часто это связано с невротизмом и неуживчивость. Особенно любят придираться к «одел/надел» люди, которые имеют низкую самооценку. Они ищут повод для критики и конфликта, чтобы компенсировать свои комплексы, даже если кроме этого правила не знаю больше ничего», — констатировал психолог Самбурский. headtopics.com

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