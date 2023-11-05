Прощание с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии Юрием Темиркановым

В Большом зале филармонии 5 ноября завершилась церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии Юрием Темиркановым. В последний путь Темирканова проводили аплодисментами. Панихида по художественному руководителю филармонии была открыта для всех желающих, проститься с ним пришли сотни человек. Над сценой зала был размещен большой портрет Темирканова.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ИЗВЕСТИЯ »

:

MKOMSOMOLETS: В Петербурге началось прощание с народным артистом СССР Юрием ТемиркановымВ Санкт-Петербурге началось прощание с художественным руководителем Петербургской филармонии имени Шостаковича и народным артистом СССР Юрием Темиркановым

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: Боярский снял шляпу и обнажил проблемы со здоровьемМихаил Боярский не смог пропустить прощание с именитым дирижером Юрием Темиркановым

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: В Петербурге прощаются с Юрием Темиркановым: ждут Аллу ПугачевуВ Санкт-Петербурге начинается церемония прощания с знаменитым дирижером Юрием Темиркановым

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: 93-летнему Ивану Краско стало плохо на прощании с ТемиркановымВ Санкт-Петербурге продолжается церемония прощания с дирижером Юрием Темиркановым

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

ИЗВЕСТИЯ: Прощание с дирижером Темиркановым началось в Петербургской филармонииВ Большом зале филармонии в воскресенье, 5 ноября, началась церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии Юрием Темиркановым. Панихида по дирижеру открыта для всех желающих. Ее открыл Академический симфонический оркестр.

Источник: Известия | Прочитайте больше »

ИЗВЕСТИЯ: В Санкт-Петребурге завершилась церемония прощания с Юрием ТемиркановымВ Большом зале филармонии 5 ноября завершилась церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии Юрием Темиркановым. В последний путь Темирканова проводили аплодисментами.Панихида по художественному руководителю филармонии была открыта для всех желающих, проститься с ним пришли сотни человек.

Источник: Известия | Прочитайте больше »