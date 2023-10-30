Прохор Шаляпин проиграл соцработнику с разгромным счетом в музыкальном шоу

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин проиграл своему оппоненту, музыкальному руководителю центра социальной помощи в шоу «Перепой звезду». Данный эпизод доступен на сайте Первого канала. Победителем стал 20-летний соцработник из Тамбова Владислав Синицын. Он обыграл артиста с разгромным счетом 5:0.

Отмечается, что оба исполнителя по очереди спели «Калинку-Малинку». Шаляпин выступил в образе царя, его противник был одет в более сдержанный костюм. В июне этого года Прохор Шаляпин рассказал, какие ритуалы он проводит для привлечения денег. Исполнитель заявил, что у него дома есть жаба, которой надо гладить брюшко, чтобы пришло материальное благополучие.

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