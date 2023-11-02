Прокуратура подтвердила факт убийства судебного пристава в Рязани

с огнестрельными ранениями. Местные ресурсы сообщили, что тело может принадлежать руководителю одного из районных отделений судебных приставов​.

Как сообщила утром прокуратура Рязанской области, в среду был убит начальник отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ход расследования контролирует прокуратура. На место происшествия выезжал областной прокурор и его заместитель. Обстоятельства случившегося выясняются.

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