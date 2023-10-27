Прокуратура попросила для сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова реальный срок по делу о «дискредитации» ...

11 октября Головинский районный суд Москвы оштрафовал Орлова на 150 тысяч рублей по этому делу. Его защитники подали апелляцию и узнали, что приговор обжаловала и прокуратура. Обвинение попросило для Орлова максимальный срок по той части статьи, которую ему вменяют, аргументировав это тем, что Орлов «испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации», а также вместе с «Мемориалом» «продолжает подрывать стабильность гражданского общества».

Меня преследуют за инакомыслие. А по мнению прокуратуры, отягчающим обстоятельством стоит признать, что я не замолчал и продолжаю отстаивать права человека, гарантированные Конституцией», — сказал правозащитник. Дело против Орлова было возбуждено из-за статьи под заголовком «Им хотелось фашизма. Они его получили».

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