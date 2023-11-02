Промоутер Тима Цзю назвал семерых возможных соперников

, рассказал о возможных соперниках обладателя временного титула WBO в первой средней весовой категории (до 69,9 кг). Напомним, ранее Роуз также

«Мы никогда не прекратим переговоры с Джермеллом Чарло. Он был на радаре очень долгое время, и он не тот, кто когда-либо сорвётся, потому всё ещё удерживает пояса, а это то, что Тим хочет отобрать у него. Переговоры с Джермеллом Чарло будут продолжаться до тех пор, пока он не будет готов выйти в ринг, но, повторю ещё раз, — не задерживайте дыхание на Джермелле Чарло. Мы так делали несколько раз до этого, а он так и не вышел в ринг., Джермелл Чарло, Эриксон Любин и Дэнни Гарсия.

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Промоутер Усика сказал, победил ли Фьюри в бою с НганнуАлександр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал результат боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

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